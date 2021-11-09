Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Лавров рассказал о попытках внешних сил подорвать связи России и Казахстана

Светлана Иванова
09:44 09.11.2021
Проявление национализма по отношению к русскоязычным гражданам Казахстана является результатом информационного воздействия, считает глава МИД РФ.
Лавров рассказал о попытках внешних сил подорвать связи России и Казахстана
© Фото: MFA Russia, Globallookpress
Читайте нас на:

Случаи национализма по отношению к русскоязычным гражданам Казахстана объясняются информационным воздействием внешних сил, которые стремятся подорвать связи двух стран. Такого мнения придерживается глава МИД РФ Сергей Лавров. Свою позицию министр иностранных дел разъяснил в статье «Россия и Казахстан: сотрудничество без границ», опубликованной в «Российской газете».

«В последнее время мы стали свидетелями ряда резонансных проявлений ксенофобии в отношении русскоязычных граждан Казахстана. Отдельные случаи во многом являются продуктом применения извне специальных информационных методик, направленных на культивирование местечкового национализма и дискредитацию сотрудничества с Россией», - полагает Лавров.

Он отметил, что состояние двусторонних отношений между Россией и Нур-Султаном позволяет оперативно принимать совместные меры по каждому тревожному случаю. Как пояснил глава МИД РФ, для этих целей используются прямые каналы связи - по линии министерств иностранных дел, органов правопорядка и юстиции и администраций президентов.

Лавров добавил, что между странами ведется слаженная работа неправительственного сектора, экспертного и журналистского сообщества.

По словам министра иностранных дел, мощными связующими звеньями служат русскоязычная община в Казахстане и казахстанская - в России. При этом обе стороны понимают важную роль русского языка как объединительной миссии.

Глава МИД РФ подчеркнул, что в основе партнерства России и Казахстана, которое длится на протяжении 29 лет, бережно хранимые традиции дружбы, взаимопомощи, взаимопонимания, а также духовная близость россиян и казахстанцев. Лавров также обратил внимание на стратегическое партнерство и союзничество между Россией и Казахстаном, которые служат надежным фундаментом для укрепления отношений добрососедства и совместного процветания.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:44 В стране и мире
Лавров рассказал о попытках внешних сил подорвать связи России и Казахстана
07:02 В стране и мире
Пять человек погибли в ДТП с двумя легковушками под Воронежем
04:47 В стране и мире
В бундестаге оценили роль Украины и Польши в сертификации «Северного потока - 2»
05:39 В стране и мире
Видео
Капитан севшего на мель в Приморье контейнеровоза сообщил об угрозе для экипажа
06:40 В стране и мире
В Хабаровском крае перевернулся автобус с 25 пассажирами
Популярное
В бундестаге оценили роль Украины и Польши в сертификации «Северного потока - 2»
Видео
Педиатр назвала специфический симптом COVID-19 у детей
Видео
Ножи спецподразделений разрезали пулю в полете: уникальные кадры испытаний
Раскрыта тайна гробницы одного из величайших рыцарей Средневековья
Видео
Самую ядовитую змею в мире нашли в домашнем бассейне
Назван продукт, который помогает быстро снизить уровень сахара в крови
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.