Лавров рассказал о попытках внешних сил подорвать связи России и Казахстана

Случаи национализма по отношению к русскоязычным гражданам Казахстана объясняются информационным воздействием внешних сил, которые стремятся подорвать связи двух стран. Такого мнения придерживается глава МИД РФ Сергей Лавров. Свою позицию министр иностранных дел разъяснил в статье «Россия и Казахстан: сотрудничество без границ», опубликованной в «Российской газете».

«В последнее время мы стали свидетелями ряда резонансных проявлений ксенофобии в отношении русскоязычных граждан Казахстана. Отдельные случаи во многом являются продуктом применения извне специальных информационных методик, направленных на культивирование местечкового национализма и дискредитацию сотрудничества с Россией», - полагает Лавров.

Он отметил, что состояние двусторонних отношений между Россией и Нур-Султаном позволяет оперативно принимать совместные меры по каждому тревожному случаю. Как пояснил глава МИД РФ, для этих целей используются прямые каналы связи - по линии министерств иностранных дел, органов правопорядка и юстиции и администраций президентов.

Лавров добавил, что между странами ведется слаженная работа неправительственного сектора, экспертного и журналистского сообщества.

По словам министра иностранных дел, мощными связующими звеньями служат русскоязычная община в Казахстане и казахстанская - в России. При этом обе стороны понимают важную роль русского языка как объединительной миссии.

Глава МИД РФ подчеркнул, что в основе партнерства России и Казахстана, которое длится на протяжении 29 лет, бережно хранимые традиции дружбы, взаимопомощи, взаимопонимания, а также духовная близость россиян и казахстанцев. Лавров также обратил внимание на стратегическое партнерство и союзничество между Россией и Казахстаном, которые служат надежным фундаментом для укрепления отношений добрососедства и совместного процветания.