Токаев: нельзя препятствовать использованию русского языка в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что нельзя препятствовать использованию русского языка в стране. Об этом глава государства сказал в ежегодном послании народу.

«Русский язык обладает статусом официального языка, его использованию, согласно нашему законодательству, препятствовать нельзя», - заявил Токаев.

Ранее президент России Владимир Путин во время встречи с Токаевым заявил, что страны контактируют на очень высоком уровне. Путин также отметил, что страны постоянно координируют политику по проблемам безопасности.