Вертолет МЧС России эвакуировал пять человек с контейнеровоза в Приморье

Вертолет Ми-8 МЧС России, вылетевший на помощь севшему на мель в Японском море контейнеровозу, эвакуировал с судна пять человек. Из порта Владивосток к нему также направился спасательный «Лазурит» ФГБУ «Морспасслужба».

На кадрах видно, как с помощью троса людей с пострадавшего судна поднимают в кабину вертолета. Сам он в этот момент завис невысоко над палубой.

Ранее сообщалось, что первая попытка спасательной операции завершилась неудачно. Об этом заявил начальник Находкинского поисково-спасательного отряда Сергей Фомин.

По предварительным сведениям, инцидент с контейнеровозом произошел из-за его отклонения от курса. Разлива нефтепродуктов на месте происшествия не наблюдается.