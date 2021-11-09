Вертолет МЧС России эвакуировал пять человек с контейнеровоза в Приморье
С помощью троса людей с пострадавшего судна подняли в кабину вертолета, зависшего невысоко над палубой.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Вертолет Ми-8 МЧС России, вылетевший на помощь севшему на мель в Японском море контейнеровозу, эвакуировал с судна пять человек. Из порта Владивосток к нему также направился спасательный «Лазурит» ФГБУ «Морспасслужба».
На кадрах видно, как с помощью троса людей с пострадавшего судна поднимают в кабину вертолета. Сам он в этот момент завис невысоко над палубой.
Ранее сообщалось, что первая попытка спасательной операции завершилась неудачно. Об этом заявил начальник Находкинского поисково-спасательного отряда Сергей Фомин.
По предварительным сведениям, инцидент с контейнеровозом произошел из-за его отклонения от курса. Разлива нефтепродуктов на месте происшествия не наблюдается.