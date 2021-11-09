Небензя осудил угрозы санкций против Белоруссии из-за ситуации с мигрантами на границе

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что страны Запада угрожают санкциями Белоруссии за то, что они сами не желают принимать беженцев в Европейский союз. Он же добавил, что подобными действиями Запад снимает с себя ответственность за ситуацию и перекладывает ее на других.

«Когда то же самое происходило на границе других стран Евросоюза, или беженцы шли из других стран в Евросоюз, вы говорили совсем по-другому. А теперь грозите санкциями. За то, что не хотите принять беженцев, которые стремятся к вам в Евросоюз? Не надо постоянно перекладывать ответственность с больной головы на здоровую», - заявил Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности.

Ранее Лукашенко заявил, что мигранты идут в ЕС не только через Белоруссию, но и через Украину. Белорусский президент также рассказал, что в миграционном кризисе Запад обвиняет его самого.