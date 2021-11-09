Лукашенко заявил, что мигранты идут в ЕС не только через Белоруссию, но и через Украину

Нелегальные мигранты направляются в Евросоюз не только через территорию Белоруссии, но и через ряд других стран, например, Украину. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал главному редактору российского журнала «Национальная оборона» Игорю Коротченко.

«Они (страны Запада - прим. ред.) не просто расшевелили, расшатали Ближний и Средний Восток, они уничтожили государственность - ту, которая была… Они их позвали. И пошел транзит. Сейчас из Афганистана пошел приток. Он только начался. Вот пошли эти афганцы: через центральноазиатские республики, через Россию, через Беларусь и туда дальше. И не только этим маршрутом. Они идут и через Украину, но Украина у них (у стран Запада - прим. ред.) "своя", они пока помалкивают», - приводит слова Лукашенко госагентство БелТА.

При этом глава белорусского государства упомянул, что в миграционном кризисе на границе с Польшей безосновательно видят его собственную вину и якобы поддержку «гибридной войны Лукашенко» Россией.

Ранее президент России обсудил с Лукашенко ситуацию с беженцами на белорусско-польской границе. В ходе телефонного разговора главы государств обменялись мнениями о напряженной ситуации.