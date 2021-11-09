Спасатели нашли тела двух членов экипажа затонувшего в Белом море судна

Спасатели нашли тела двух членов экипажа частного судна «Фаворит», которое затонуло в Белом море в начале октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональные экстренные службы.

«В корпусе судна водолазы обнаружили два тела, они подняты на поверхность», - цитирует источник агентство.

Частное судно потерпело крушение пятого октября этого года, на его борту находилось пять человек. По данным регионального МЧС, люди успели пересесть на плот и были вынуждены спасаться самостоятельно. Также известно, что «Фаворит» находится на глубине 20 метров.