Спасатели нашли тело члена экипажа затонувшего в Белом море судна

В МЧС РФ сообщили, что спасатели нашли при поиске пропавших людей с затонувшего прогулочного судна «Фаворит» в Белом море тело члена экипажа.

«По состоянию на 09.00 мск обнаружено тело предположительно третьего члена экипажа», - говорится в сообщении ведомства, передает РИА Новости.

Спасатели рассказали, что судно находится на глубине 20 метров. На судне было пять человек, одного удалось спасти. Один человек скончался во время транспортировки в больницу. Поиски еще двоих продолжаются.

Накануне стало известно о том, что в Белом море терпит бедствие маломерное частное судно «Фаворит». Инцидент произошел в прибрежной зоне. Уточнялось, что для оказания помощи экипажу и пассажирам судна была заказана авиация.

По последним данным, в поисках участвуют спасатели поисково-спасательного отряда города Кандалакши, специалисты госинспекции по маломерным судам, представители администрации, волонтеры.

На место трагедии также прибыли водолазы, однако из-за шторма они не смогли выйти в море.