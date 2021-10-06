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Спасатели нашли тело члена экипажа затонувшего в Белом море судна

Виктория Ивашечкина
11:25 06.10.2021
Инцидент произошел в прибрежной зоне во вторник, 5 октября.
Спасатели нашли тело члена экипажа затонувшего в Белом море судна
© Фото: МЧС России Главное управление по Мурманской области
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В МЧС РФ сообщили, что спасатели нашли при поиске пропавших людей с затонувшего прогулочного судна «Фаворит» в Белом море тело члена экипажа.

«По состоянию на 09.00 мск обнаружено тело предположительно третьего члена экипажа», - говорится в сообщении ведомства, передает РИА Новости.

Спасатели рассказали, что судно находится на глубине 20 метров. На судне было пять человек, одного удалось спасти. Один человек скончался во время транспортировки в больницу. Поиски еще двоих продолжаются.

Накануне стало известно о том, что в Белом море терпит бедствие маломерное частное судно «Фаворит». Инцидент произошел в прибрежной зоне. Уточнялось, что для оказания помощи экипажу и пассажирам судна была заказана авиация.

По последним данным, в поисках участвуют спасатели поисково-спасательного отряда города Кандалакши, специалисты госинспекции по маломерным судам, представители администрации, волонтеры.

На место трагедии также прибыли водолазы, однако из-за шторма они не смогли выйти в море.

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