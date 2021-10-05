Частное судно терпит бедствие в Белом море

В Белом море терпит бедствие маломерное частное судно «Фаворит». Инцидент произошел в прибрежной зоне, сообщили в региональном управлении МЧС. Для оказания помощи экипажу и пассажирам судна заказана авиация, добавили в Росморречфлоте.

«Маломерное судно "Фаворит". Прибрежная зона Белого моря к востоку от Кандалакшского залива. Со слов позвонившей на 112 пассажирки Ирины, судно терпит бедствие», - сообщили РИА Новости в ведомстве.

Сейчас с судном нет связи. По предварительной информации, на его борту находятся пять человек. Сигнал о ЧП передан в Морской спасательный координационный центр.