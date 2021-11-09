В МИД заявили, что Запад запустил кампанию против РФ с обвинениями в миграционном кризисе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны Запада намеренно запустили информационную кампанию с обвинениями в сторону России в миграционном кризисе на польско-белорусской границе. Дипломат считает, что Запад таким образом пытается уйти от ответственности.

«Я думала, что это просто нечистоплотность СМИ, которые на протяжении последних недель запустили эту историю в жизнь, что якобы за всем этим стоит Москва. Потом я поняла, что мы опять имеем дело с некоей информационной кампанией. Сегодня эти догадки и подозрения подтвердились», - подчеркнула Захарова в эфире телеканала «Спас» на платформе YouTube.

Представитель российского внешнеполитического ведомства также упомянула, что за нападками со стороны Запада скрываются нежелание разобраться в сути проблемы, а также попытка сбежать от реальности. При этом, по словам Захаровой, это свидетельствует и о попытке найти виновного, закрыв глаза на себя.

Ранее Мария Захарова назвала бездоказательными обвинения США в недостаточной борьбе с изменением климата. Представитель МИД подчеркнула, что в России борьба с изменениями климата носит комплексный характер и не зависит от политической обстановки.