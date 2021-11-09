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В МИД РФ назвали бездоказательными обвинения США в недостаточной борьбе с изменением климата

Елизавета Потейчук
20:17 09.11.2021
Мария Захарова заявила, что в России комплексно борются с климатическими изменениями вне зависимости от политического контекста.
В МИД РФ назвали бездоказательными обвинения США в недостаточной борьбе с изменением климата
© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на критику властей США, включая бывшего президента страны Барака Обаму,  обвинивших Россию якобы в недостаточном вкладе в борьбу с отрицательными последствиями климатических изменений. Дипломат отметила, что такие выводы были сделаны в ходе 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго.

«Эти бездоказательные обвинения вызывают по меньшей мере недоумение», - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.

Захарова подчеркнула, что в России борьба с изменениями климата носит комплексный характер и не зависит от политической обстановки. По словам дипломата, глобальное потепление может прийти в РФ в разы быстрее, чем в другие страны мира в среднем. В выступлении президента России, комментирует официальный представитель МИД, вопросы готовности к работе в сфере климата, а также лесного хозяйства стали основополагающими.

«Утверждена и реализуется новая Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года», - упомянула Захарова.

В России, по словам дипломата, активно развивается низкоуглеродная энергетика. Сейчас доля энергии от практически безуглеродных источников превышает 40%. При этом с учетом природного газа эта доля составляет 86%. Представитель МИД утверждает, что «это уже один из лучших показателей в мире».

«Ждем не поучений, а таких же конкретных шагов и от американских партнеров. Призываем США, второго по величине эмитента парниковых газов в мире, отказаться от голословных выпадов в чей-либо адрес и совместно работать на международных площадках в целях эффективной борьбы с негативными последствиями изменения климата», - резюмировала Захарова.

Ранее Мария Захарова рассказала о диалоге РФ с США по стратегической стабильности. По ее словам, страны продолжают вести диалог несмотря на разногласия.

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