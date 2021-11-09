Полиция допросила подозреваемого в убийстве бойца СОБРа в Петербурге

Полиция опубликовала кадры допроса мужчины, который подозревается в убийстве бойца СОБРа в Санкт-Петербурге. В ходе допроса мужчина заявил, что работал курьером - своей вины он не признал. Также была задержана предполагаемая сообщница - они оба обвиняются в телефонном мошенничестве. Задержание злоумышленников произошло недалеко от города Мурино Ленинградской области.

«Злоумышленники с подменных номеров звонили пожилым людям, представлялись их родственниками и под предлогом того, что якобы стали участниками ДТП, просили деньги. При попытке задержания водитель совершил наезд на одного из них (бойцов Росгвардии. - Прим. ред.), причинив смертельные травмы, после чего скрылся. Для его задержания был объявлен план операции "Перехват"», - говорится в сообщении МВД.

Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту убийства сотрудника СОБРа. В Росгвардии отметили, что у погибшего правоохранителя остались жена и трое детей. В связи с трагическим инцидентом в профсоюзе полиции призвали ужесточить наказание за насилие в отношении сотрудников правопорядка при исполнении.