После смерти бойца СОБРа в профсоюзе полиции призвали к жестким мерам за насилие против силовиков

Наказание за насилие в отношении сотрудников правопорядка при исполнении следует ужесточить. Такого мнения придерживается начальник юридического отдела профсоюза полиции г. Москвы Игорь Гришаков. Таким образом специалист отреагировал на инцидент, когда телефонный мошенник в Санкт-Петербурге насмерть сбил автомобилем бойца СОБРа во время задержания.

Как заявил Гришаков в беседе со «Звездой», за любое посягательство на жизнь и здоровье полицейских при исполнении следует наказывать максимально жестко, на срок до 20 лет. Речь идет о случаях, когда силовикам грозит реальная опасность, уточнил представитель профсоюза.

«Конкретные действия, это взял палку, я не знаю, лопату, топор, нож, машину – средство повышенной опасности, здесь уже четко надо осознавать, что человек должен понимать, что он угрожает жизни именно сотрудника при исполнении, и соответствующие меры должны быть приняты жестко. И максимально еще и, скажем так, придать этому огласку», - указал Гришаков.

Он напомнил о многих случаях, когда в отношении нарушителей применяли статью «Хулиганство» за причинение вреда здоровью полицейских.

«Сколько таких случаев, и сколько у нас гаишников катается на окнах, там, на капотах, и что у нас кому-то применили именно такую строгую кару? Нет. Это все видят, поэтому так и поступают, думают, это все ерунда, ну сбил он немножко сотрудника, и обойдется ему это штрафом», - сказал представитель профсоюза полиции.

Он добавил, что телефонному мошеннику в Санкт-Петербурге теперь грозит до 20-25 лет лишения свободы. Если бы в России не было введено моратория на смертную казнь, то могла быть выбрана и высшая мера наказания, отметил Гришаков.