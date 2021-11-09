Обвиняемый в убийстве студенток в Гае признался в совершении еще одного изнасилования

В ходе расследования убийства трех студенток в городе Гай Оренбургской области обвиняемый Александр Лазарев признался, что после выхода из колонии он изнасиловал женщину и хотел убить ее. Об этом заявил руководитель отдела криминалистики СУ СК РФ по Оренбургской области Дмитрий Анненков.

«Обвиняемый в убийстве и изнасиловании трех студенток медколледжа признался в еще одном преступлении. Ранее судимый за тяжкое преступление Лазарев освободился из колонии в июле, а в августе совершил изнасилование. Он признался, что хотел убить ее, но обстоятельства сложились иначе», - рассказал следователь.

О жестоком убийстве студенток стало известно 1 октября. По версии следствия, Лазарев убил трех девушек - им было 17, 18 и 19 лет. Позже Лазарев был задержан во время проведения спецоперации.