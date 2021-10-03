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Задержан подозреваемый в убийстве студенток в городе Гай

Алексей Курильченко
18:07 03.10.2021
Подозреваемый ранее был осужден за убийство и грабеж.
Задержан подозреваемый в убийстве студенток в городе Гай
© Фото: СК РФ
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Сотрудники МВД РФ задержали подозреваемого в убийстве трех студенток в городе Гай Оренбургской области. Об этом сообщили в Следственном комитете. Задержание произошло, когда мужчина пытался угнать машину.

Подозреваемым является 30-летний Александр Лазарев. По данным его знакомых, которые приводит «Московский комсомолец», ранее он отбыл девятилетний срок в тюрьме за убийство хозяина клуба во время конфликта. Также Лазарев был судим за грабеж.

Для установления личности преступника следователи прибегли к молекулярно-генетической экспертизе. Генетический материал был обнаружен на одежде, спрятанной возле водонапорной башни.

О жестоком убийстве стало известно 1 октября. Тело одной из девушек было обнаружено во дворе жилого дома. Два других тела с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире после устранения пожара. Им было 17, 18 и 19 лет.

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