Задержан подозреваемый в убийстве студенток в городе Гай

Сотрудники МВД РФ задержали подозреваемого в убийстве трех студенток в городе Гай Оренбургской области. Об этом сообщили в Следственном комитете. Задержание произошло, когда мужчина пытался угнать машину.

Подозреваемым является 30-летний Александр Лазарев. По данным его знакомых, которые приводит «Московский комсомолец», ранее он отбыл девятилетний срок в тюрьме за убийство хозяина клуба во время конфликта. Также Лазарев был судим за грабеж.

Для установления личности преступника следователи прибегли к молекулярно-генетической экспертизе. Генетический материал был обнаружен на одежде, спрятанной возле водонапорной башни.

О жестоком убийстве стало известно 1 октября. Тело одной из девушек было обнаружено во дворе жилого дома. Два других тела с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире после устранения пожара. Им было 17, 18 и 19 лет.