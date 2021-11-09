Собянин сообщил о сокращении числа заболевших COVID-19 после выходных

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что после нерабочей недели ситуация с коронавирусом в столице улучшается. В частности, число заболевших москвичей снизилось на 15%. Об этом он заявил на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

«С 8-го числа приступили к нормальной работе. Ситуация в целом улучшается. На 15% снизилась выявляемость вновь заболевших и на 4% - количество госпитализаций за неделю», - заявил мэр.

Градоначальник выразил надежду, что ситуация в столице будет стабилизироваться. Окончательные решения о мерах по борьбе с вирусом будут приниматься на основе анализа в конце недели.

Ранее Собянин сообщил что динамики роста госпитализаций пациентов с COVID-19 в Москве нет. При этом темпы вакцинации от коронавируса в городе выросли в четыре раза - одним компонентом привито 5,25 миллиона человек, двумя - около 4,41 миллиона.