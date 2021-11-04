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Темпы вакцинации от COVID-19 в Москве выросли в четыре раза

Анна Касаткина
21:42 04.11.2021
Количество полностью вакцинированных жителей столицы приближается к 4,5 миллиона.
Темпы вакцинации от COVID-19 в Москве выросли в четыре раза
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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Темпы вакцинации от коронавируса в Москве с начала октября выросли в более чем в четыре раза, одним компонентом привито 5,25 миллиона человек, двумя - около 4,41 миллиона. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

«Темпы вакцинации выросли более чем в четыре раза. Если в начале октября прививку делали 5 тысяч человек в сутки, то теперь - порядка 23 тысяч человек, из них около 7 тысяч - ревакцинация», - говорится в сообщении.

Мэр Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» отметил, что количество полностью вакцинированных жителей столицы приближается к 4,5 миллиона, однако она относительна, так как часть москвичей прививается в Подмосковье и в других регионах.

«Динамика неплохая, хорошо бы, если б она и дальше сохранилась», - добавил градоначальник.

Ранее в правительстве России назвали лучшие и худшие регионы по уровню коллективного иммунитета.

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