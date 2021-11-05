Собянин заявил о замедлении прироста числа госпитализаций с COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамики роста госпитализаций пациентов с COVID-19 в Москве нет.

«Нет динамики роста, у нас около 1,5 тысячи госпитализаций держится уже в течение недели, а предыдущая неделя была 1600-1700», - сказал в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, в городе стабилизировались также динамика по заболеваемости коронавирусом: ежесуточно в городе выявляют около шести тысяч новых случаев.

«Мы надеемся, что ситуация будет выправляться, конечно, какой-то эффект нерабочие дни обязательно дадут», - добавил мэр.

По мнению Собянина, полный эффект от введенных нерабочих дней в столице станет ясен в конце следующей неделе.

Ранее сообщалось, что темпы вакцинации от коронавируса в Москве с начала октября выросли в более чем в четыре раза. По последним данным, одним компонентом привито 5,25 миллиона человек, двумя - около 4,41 миллиона. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.