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Россия возобновляет чартерные рейсы на курорты Египта

Кира Тило
02:00 09.11.2021
Указ о запрете чартерных рейсов действовал с 2015 года после крушения Airbus A321.
Россия возобновляет чартерные рейсы на курорты Египта
© Фото: pexels.com
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С 9 ноября Россия возобновляет чартерные рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Указ о запрете чартерных рейсов действовал с 2015 года после катастрофы Airbus A321.

Самолет российской авиакомпании «Когалымавиа» потерпел крушение 31 октября 2015 года на севере Египта. Его обломки были обнаружены на Синайском полуострове. Из 224 человек, в числе которых оказалось 25 детей, не выжил никто. Эта авиакатастрофа стала одной из крупнейших в мировой авиации и самой крупной в российской истории.

Спустя почти шесть лет Владимир Путин отменил указ о запрете полетов в Египет чартерными рейсами. В связи с этим правительство РФ разрешило возобновить российским авиакомпаниям прямые рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх с 9 августа 2021 года.

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