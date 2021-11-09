Россия возобновляет чартерные рейсы на курорты Египта

С 9 ноября Россия возобновляет чартерные рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Указ о запрете чартерных рейсов действовал с 2015 года после катастрофы Airbus A321.

Самолет российской авиакомпании «Когалымавиа» потерпел крушение 31 октября 2015 года на севере Египта. Его обломки были обнаружены на Синайском полуострове. Из 224 человек, в числе которых оказалось 25 детей, не выжил никто. Эта авиакатастрофа стала одной из крупнейших в мировой авиации и самой крупной в российской истории.

Спустя почти шесть лет Владимир Путин отменил указ о запрете полетов в Египет чартерными рейсами. В связи с этим правительство РФ разрешило возобновить российским авиакомпаниям прямые рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх с 9 августа 2021 года.