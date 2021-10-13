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Ректор «Шанинки» Зуев отправлен под домашний арест

Елизавета Потейчук
21:10 13.10.2021
Суд не стал заключать Зуева под стражу.
© Видео: Московские суды общей юрисдикции, Telegram © Фото: moscowcourts, Telegram
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Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка»), директор ИОН «РАНХИГС» Сергей Зуев отправлен под домашний арест Тверским судом Москвы.

«Тверской районный суд 13 октября 2021 года отказал в удовлетворении ходатайства следствия об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого Сергея Зуева в виде заключения под стражу. С. Зуеву избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 07 декабря 2021 года», - сообщает Telegram-канал «Московские суды общей юрисдикции».

Ранее в МВД сообщили, что Зуев подозревается в хищении более 21 миллиона рублей, которые принадлежали образовательному фонду. В хищении бюджетных средств могла быть замешана и бывшая заместитель министра просвещения Марина Ракова.

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