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Ректора Шанинки Сергея Зуева задержали в рамках дела экс-замминистра Раковой

Алена Миронова
11:29 12.10.2021
Как отмечается в СМИ, Зуева задержали «для избрания меры пресечения». 
Ректора Шанинки Сергея Зуева задержали в рамках дела экс-замминистра Раковой
© Фото: (МВШСЭН), ВКонтакте
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Ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергея Зуева задержали в рамках дела экс-замминистра просвещения Марины Раковой о хищении более 50 миллионов рублей. Об этом сообщает «Медуза» (внесена в реестр СМИ-иноагентов) со ссылкой на источники.

Как отмечается, Зуева задержали «для избрания меры пресечения». 

Ранее, 7 октября, суд арестовал экс-замминистра просвещения Марину Ракову по обвинению в мошенничестве. Она является фигуранткой уголовного дела о хищении более 50 миллионов рублей. В ее офисе и в квартире накануне прошли обыски. Некоторое время она скрывалась от правосудия и была объявлена в федеральный розыск 1 октября.

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