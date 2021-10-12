Ректора Шанинки Сергея Зуева задержали в рамках дела экс-замминистра Раковой

Ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергея Зуева задержали в рамках дела экс-замминистра просвещения Марины Раковой о хищении более 50 миллионов рублей. Об этом сообщает «Медуза» (внесена в реестр СМИ-иноагентов) со ссылкой на источники.

Как отмечается, Зуева задержали «для избрания меры пресечения».

Ранее, 7 октября, суд арестовал экс-замминистра просвещения Марину Ракову по обвинению в мошенничестве. Она является фигуранткой уголовного дела о хищении более 50 миллионов рублей. В ее офисе и в квартире накануне прошли обыски. Некоторое время она скрывалась от правосудия и была объявлена в федеральный розыск 1 октября.