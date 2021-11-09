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Депутат Рашкин вызвался дать показания по делу о браконьерстве

Алексей Курильченко
13:15 09.11.2021
Представитель партии КПРФ намерен побеседовать со следователем для установления всех деталей дела.
Депутат Рашкин вызвался дать показания по делу о браконьерстве
© Фото: Владимир Федоренко, РИА Новости
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Депутат Госдумы от партии КПРФ Валерий Рашкин намерен дать следствию показания по делу о браконьерстве. Об этом сообщил первый зампредседателя Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков. Депутат подозревается в незаконной охоте на лося в Саратовской области.

«В целях скорейшего установления истины по делу он (Рашкин. - Прим. ред.) предлагает, чтобы его пригласили на допрос к следователю, чтобы он дал показания соответствующие и чтобы он участвовал в проведении самых разнообразных, необходимых для этого следственных действий», - заявил Синельщиков.

В конце октября в отношении Рашкина был составлен административный протокол. При проверке сообщения о звуках выстрелов участковый и представитель Комитета охотничьего хозяйства обнаружили депутата и автомобиль, в котором находилась часть туши лося. Позже было найдено оружие, из которого, предположительно, могло быть убито животное.

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