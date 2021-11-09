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Шойгу сообщил об одном из самых высоких показателей исполнения бюджета МО среди министерств

Алексей Курильченко
Михаил Долгих
12:37 09.11.2021
В ходе селекторного совещания оборонного ведомства будет обсуждаться вопрос мероприятий для качественного завершения финансового года.
Шойгу сообщил об одном из самых высоких показателей исполнения бюджета МО среди министерств
© Фото: MOD Russia, Globallookpress
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания ведомства проведет подведение итогов исполнения расходов в этом году. По словам главы оборонного ведомства, вопросы использования бюджетных ассигнований находятся на полном контроле. При этом Минобороны достигло одного из лучших показателей исполнения бюджета среди министерств.

«Являясь крупнейшим бюджетополучателем, Министерство обороны обеспечивает равномерное использование средств в течение всего года. В военном ведомстве один из самых высоких показателей кассового исполнения бюджета среди федеральных министерств. Тем не менее, поскольку основные поставки военной продукции запланированы на конец ноября, сохраняются остатки бюджетных средств», - заявил Шойгу.

В ходе селекторного совещания министр обороны намерен также обсудить вопрос качественного завершения финансового года.

Также в ходе совещания Шойгу заявил, что сложная эпидемиологическая обстановка не сказалась на результативности боевой подготовки Вооруженных сил РФ. В течение периода обучения было проведено более 18 тысяч основных мероприятий, включая масштабные учения «Запад-2021».

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