Замминистра обороны России Евкуров торжественно завершил учения «Запад-2021»
Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров на нижегородском полигоне Мулино торжественно завершил масштабные совместные стратегические учения «Запад-2021».
«Мы можем в короткие сроки создавать мощные межвидовые группировки войск, планировать боевые действия по любым направлениям, и пресечь любую агрессию. Решительным ударом образумить и отрезвить врага, который посягает на наши общие границы, на мир и спокойствие наших граждан», - отметил Евкуров.
К учениям были привлечены сотни тысяч человек, тысячи единиц военной техники, включая сотни самолетов и вертолетов, десятки кораблей.
Евкуров отметил, что учения «Запад-2021» были высоко оценены Верховным главнокомандующим Владимиром Путиным. Также замминистра обороны передал участникам учений благодарность главы ведомства Сергея Шойгу.