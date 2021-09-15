Армия Замминистра обороны России Евкуров торжественно завершил учения «Запад-2021» Тимур Шерзад Евкуров отметил, что учения «Запад-2021» были высоко оценены Верховным главнокомандующим Владимиром Путиным. Также замминистра обороны передал участникам учений благодарность главы ведомства Сергея Шойгу. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров на нижегородском полигоне Мулино торжественно завершил масштабные совместные стратегические учения «Запад-2021». «Мы можем в короткие сроки создавать мощные межвидовые группировки войск, планировать боевые действия по любым направлениям, и пресечь любую агрессию. Решительным ударом образумить и отрезвить врага, который посягает на наши общие границы, на мир и спокойствие наших граждан», - отметил Евкуров. К учениям были привлечены сотни тысяч человек, тысячи единиц военной техники, включая сотни самолетов и вертолетов, десятки кораблей. Евкуров отметил, что учения «Запад-2021» были высоко оценены Верховным главнокомандующим Владимиром Путиным. Также замминистра обороны передал участникам учений благодарность главы ведомства Сергея Шойгу. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика