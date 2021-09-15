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Замминистра обороны России Евкуров торжественно завершил учения «Запад-2021»

Тимур Шерзад
10:41 15.09.2021
Евкуров отметил, что учения «Запад-2021» были высоко оценены Верховным главнокомандующим Владимиром Путиным. Также замминистра обороны передал участникам учений благодарность главы ведомства Сергея Шойгу. 
Замминистра обороны России Евкуров торжественно завершил учения «Запад-2021»
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров на нижегородском полигоне Мулино торжественно завершил масштабные совместные стратегические учения «Запад-2021».

«Мы можем в короткие сроки создавать мощные межвидовые группировки войск, планировать боевые действия по любым направлениям, и пресечь любую агрессию. Решительным ударом образумить и отрезвить врага, который посягает на наши общие границы, на мир и спокойствие наших граждан», - отметил Евкуров. 

К учениям были привлечены сотни тысяч человек, тысячи единиц военной техники, включая сотни самолетов и вертолетов, десятки кораблей. 

Евкуров отметил, что учения «Запад-2021» были высоко оценены Верховным главнокомандующим Владимиром Путиным. Также замминистра обороны передал участникам учений благодарность главы ведомства Сергея Шойгу. 

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