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Раскрыта тайна «черной дыры» в Тихом океане

Светлана Иванова
12:25 09.11.2021
На необитаемом острове Восток растет очень густой лес из пизоний темно-зеленого цвета, который со спутника кажется черным пятном.
Раскрыта тайна «черной дыры» в Тихом океане
© Фото: Google Maps
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Пользователи Сети заметили странную «черную дыру» на спутниковых снимках. Изображение с Google Maps, на котором запечатлен участок в Тихом океане, опубликовали на сервисе Reddit. На снимок попало черное пятно овальной форме на необитаемом острове Восток.

Пользователи тут же приняли строить предположения о природе загадочной структуры. Некоторые предположили, что снимок обработали в Google Maps, чтобы «зацензурить» некоторые объекты, пишет Daily Mail. Сервис нередко проводит подобную обработку изображений, чтобы скрыть военные базы и некоторые другие секретные места. Кто-то начал высказывать мысли о Бермудском треугольнике, хотя последний находится в тысячах километрах от загадочного места.

Однако один из пользователей установил природу загадочного объекта. Оказалось, что на острове растет очень густой лес из пизоний темно-зеленого цвета, который со спутника кажется черным пятном.

Пизонии, которые относятся к роду вечнозеленых растений семейства Никтагиновые, достигают почти 30 метров в высоту. Деревья покрывают почти всю территорию острова и растут очень близко друг к другу.

Восток находится в южной части архипелага Лайн, принадлежащего Республике Кирибати. Необитаемый остров был обнаружен российскими исследователями более 200 лет назад — остров назвали в честь их судна. Сейчас территорию считают природным заповедником.

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