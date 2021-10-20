Два десятка «кораблей-призраков» всплыли в Тихом океане

Из-за сейсмической активности вулканов близ японского острова Иводзима всплыли «корабли-призраки» времен Второй мировой войны. Суда были захвачены американскими войсками во время битвы за остров и на протяжении десятков лет находились под водой.

Из-за недавнего сильного землетрясения морское дно поднялось, и в западной части острова на поверхности оказались два десятка транспортных судов, лежащих на вулканическом пепле, пишет Daily Mail.

Японские корабли были захвачены и затоплены американскими войсками в 1945 году в битве за Тихий океан. Позже остров вернули Японии. Сейчас на Иводзиме размещается база японских сил самообороны, а останки судов переместили на западную часть острова и использовали в качестве волнорезов.