Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Два десятка «кораблей-призраков» всплыли в Тихом океане

Светлана Иванова
13:52 20.10.2021
Из-за недавнего сильного землетрясения морское дно японского острова Иводзима поднялось, и в западной части острова на поверхности оказались более 20 транспортных судов, затопленных американцами во время Второй мировой войны.
Два десятка «кораблей-призраков» всплыли в Тихом океане
© Фото: Kevin Phillips, Pixabay
Читайте нас на:

Из-за сейсмической активности вулканов близ японского острова Иводзима всплыли «корабли-призраки» времен Второй мировой войны. Суда были захвачены американскими войсками во время битвы за остров и на протяжении десятков лет находились под водой.

Из-за недавнего сильного землетрясения морское дно поднялось, и в западной части острова на поверхности оказались два десятка транспортных судов, лежащих на вулканическом пепле, пишет Daily Mail.

Японские корабли были захвачены и затоплены американскими войсками в 1945 году в битве за Тихий океан. Позже остров вернули Японии. Сейчас на Иводзиме размещается база японских сил самообороны, а останки судов переместили на западную часть острова и использовали в качестве волнорезов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.