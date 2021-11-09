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Минюст Грузии заявил, что Саакашвили оскорбил сотрудников тюремной больницы и повредил оборудование

Кира Тило
01:16 09.11.2021
В заявлении ведомства сказано, что экс-президент Грузии словесно и физически оскорблял работников учреждения.
Минюст Грузии заявил, что Саакашвили оскорбил сотрудников тюремной больницы и повредил оборудование
© Фото: Maciej Luczniewski ZUMAPRESS.com Globallookpress
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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили оскорблял сотрудников Глданской тюремной больницы и нанес материальный ущерб учреждению. Об этом заявил минюст страны на своей странице в Facebook.

«После поселения Михаила Саакашвили в учреждение №18, он физически и словесно оскорблял сотрудников пенитенциарного учреждения и повредил дорогостоящее медицинское оборудование», - сказано в сообщении.

Также Пенитенциарная служба Грузии опубликовала видео перевода Саакашвили из Руставской тюрьмы в Глданскую тюремную больницу. На кадрах видно, как экс-президент собирает вещи, после чего следует за сотрудниками тюрьмы.

Накануне в прессе появилась информация, что Саакашвили увезли из тюрьмы города Рустави в неизвестном направлении. Мать политика Гиули Аласания рассказала, что его вывезли на бронированных автомобилях, посадили в вертолет и забрали, ничего не объяснив ей.

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