В МЧС сообщили о спасении всего экипажа с судна, севшего на мель в Приморье

В Приморье все 14 моряков, которые находились на борту контейнеровоза Rise Shine, севшего на мель, спасены. Об этом сообщили в МЧС России.

«Всех 14 членов экипажа подняли на борт вертолета с помощью специальных устройств. Люди доставлены на берег», - говорится в сообщении.

Отмечается, что эвакуация проходила в сложных погодных условиях: порывы ветра достигали 15 метров в секунду, высота волн - трех метров.

Ранее сообщалось, что первая попытка спасательной операции завершилась неудачно. Об этом заявил начальник Находкинского поисково-спасательного отряда Сергей Фомин.

По предварительным сведениям, инцидент с контейнеровозом произошел из-за его отклонения от курса. Разлива нефтепродуктов на месте происшествия не наблюдается.