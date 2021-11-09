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В МЧС сообщили о спасении всего экипажа с судна, севшего на мель в Приморье

Кира Карон
10:45 09.11.2021
Все члены экипажа эвакуированы на борт вертолета Ми-8.
В МЧС сообщили о спасении всего экипажа с судна, севшего на мель в Приморье
© Фото: ТРК "Звезда"
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В Приморье все 14 моряков, которые находились на борту контейнеровоза Rise Shine, севшего на мель, спасены. Об этом сообщили в МЧС России.

«Всех 14 членов экипажа подняли на борт вертолета с помощью специальных устройств. Люди доставлены на берег», - говорится в сообщении.

Отмечается, что эвакуация проходила в сложных погодных условиях: порывы ветра достигали 15 метров в секунду, высота волн - трех метров.

Ранее сообщалось, что первая попытка спасательной операции завершилась неудачно. Об этом заявил начальник Находкинского поисково-спасательного отряда Сергей Фомин.

По предварительным сведениям, инцидент с контейнеровозом произошел из-за его отклонения от курса. Разлива нефтепродуктов на месте происшествия не наблюдается.

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