Россия и Белоруссия одобрили проект газовых переговоров

Министры энергетики России и Белоруссии подписали документ об изменениях протокола переговоров о порядке формирования цен на поставку и транспортировку газа в Белоруссию. Российский министр Николай Шульгинов и его белорусский коллега Виктор Каранкевич утвердили документ в ходе двусторонней встречи в Москве.

«Документом предусматривается, что цена на газ для Республики Беларусь, определяемая соответствующим протоколом между Правительством Республики Беларусь и ПАО "Газпром", будет установлена до 31 декабря 2022 года», - говорится на сайте российского Минэнерго.

Отмечается, что подписание документа подчеркивает союзнические отношения между двумя государствами. При этом страны продолжают вести работу над созданием общих энергетических рынков и реализацией союзных программ.

Ранее президент России Владимир Путин анонсировал подписание документов о создании единых энергетических рынков РФ и Белоруссии. При этом Путин уточнил, что цена на российский газ для Белоруссии сохранится на уровне текущего года.