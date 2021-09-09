Путин назвал дату подписания документа о едином энергетическом рынке с Белоруссией

Российский лидер Владимир Путин анонсировал подписание документов о создании единых энергетических рынков РФ и Белоруссии.

По словам президента РФ, договор об объединении рынка газа России и Белоруссии будет подписан до декабря 2023 года. Об этом Путин заявил по итогам встречи с главой республики Александром Лукашенко.

«До 1 декабря 2023 года будет подписан документ по созданию объединенного рынка газа в рамках Союзного государства», - подтвердил Путин.

Президент РФ также уточнил, что цена на российский газ для Белоруссии сохранится на уровне текущего года.

Страны планируют создать единый рынок нефти и нефтепродуктов, а также заключить в будущем договор о едином рынке электроэнергии.

В четверг, 9 сентября, в Кремле прошли переговоры президента РФ Владимира Путина с его белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Ранее сообщалось, что лидеры двух стран обсудят итоги работы по формированию Союзного государства и другие вопросы развития российско-белорусских отношений.