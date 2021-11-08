Российско-украинская команда выиграла главный турнир по игре CS:GO

Команда Natus Vincere, за которую выступают российские и украинские киберспортсмены, одержала победу в крупнейшем турнире по компьютерной игре Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO). Соревнование PGL Major состоялось в Стокгольме.

В финале российско-украинский состав игроков встретился с французским коллективом G2 Esports. Турнир проводился с 26 октября по 7 ноября 2021 года. В рамках него Natus Vincere не потерпела ни одного поражения.

Выигрыш в PGL Major позволил команде из пяти человек стать обладателями приза в один миллион долларов. Весь призовой фонд турнира составил два миллиона долларов.

Ранее киберспортивная команда из России впервые победила в гранд-финале самого престижного мирового турнира по компьютерной игре Dota 2 - The International 10. За первое место в популярном состязании россияне боролись с китайскими игроками.

С заслуженной победой в турнире коллектив Team Spirit поздравил президент Российской Федерации Владимир Путин. Глава государства отметил, что игроки сумели выйти в лидеры в поединке, который стал для киберспортсменов настоящим испытанием характера и мастерства.