Саакашвили отказался от лечения в тюремной клинике

Объявивший голодовку экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не желает, чтобы его госпитализировали в тюремную клинику. Об этом в четверг сообщил врач политика Николоз Кипшидзе.

Ранее в Минюсте заявили, что в случае ухудшения состояния здоровья Саакашвили переместят в тюремную больницу. Грузинские СМИ предполагали, что бывшего президента могут отправить лечиться в Тбилиси.

«Позиция Михаила Саакашвили – не переходить в больницу Глданской тюрьмы. Однако до этого я услышал другую позицию от министра здравоохранения, который сказал мне, что предоставит мне список больниц, в которые может быть помещен Михаил Саакашвили», – рассказал врач.

Возможную госпитализацию экс-президента начали обсуждать после того, как его состояние ухудшилось вследствие длительной голодовки, которая длится уже 21 день. По словам личного врача, Саакашвили с трудом передвигается и говорит, но прекращать протест не собирается.

Ранее сообщалось, что Михаилу Саакашвили предъявили обвинение в незаконном пересечении государственной границы Грузии. По этой статье ему грозит от трех до пяти лет лишения свободы.