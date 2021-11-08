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Врач назвала главную опасность COVID-19 при беременности

Светлана Иванова
15:06 08.11.2021
При инфицировании COVID-19 возникает опасность, что женщина не сможет выносить ребенка все девять месяцев, подчеркнула педиатр.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Георгий Зимарев, РИА Новости
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При развитии осложнений у беременных женщин при инфицировании COVID-19 нередко приходится прибегать к раннему родоразрешению. В результате на свет появляются маловесные дети, которых помещают на ИВЛ. В этом случае сложно давать какие-то прогнозы по дальнейшему формированию органов и систем ребенка и здоровью в целом. Об этом в беседе со «Звездой» рассказала врач-педиатр, кандидат медицинских наук Ирина Добрецова.

«Женщины многие переживают, как это скажется на репродуктивное здоровье, не вакцинируются. Теперь представим, когда ты заболеваешь беременная, таких случаев сейчас много, когда женщина беременная, у нее огромный живот плюс ковидная тема. Мы же видели, что нужно лежать на животе, теперь представьте, как такая женщина должна лежать в принципе на животе и насколько нарушается кровоток у плода, туда меньше поступает и питательных веществ, и всего», - указала врач.

Она добавила, что многие препараты, которые используются при лечении, запрещено применять при беременности, поэтому в определенных случаях проводят раннее родоразрешение.

«И если опасная тема возникает, то нужно рано роды разрешать, и мы получаем маловесных детей (килограмм, килограмм 200 грамма <…> То есть, ребенок заведомо попадает на аппарат ИВЛ, он попадает в реанимацию, неизвестно, когда маму он увидит в принципе, которой еще самой нужно на ноги встать», - пояснила Добрецова.

По ее словам, во время беременности происходит перестройка иммунитета, поэтому в это время женщины вообще больше подвержены риску заболеть любой респираторной инфекций. При инфицировании COVID-19 возникает опасность, что женщина не сможет выносить ребенка все девять месяцев, резюмировала врач.

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