В России установлен новый суточный рекорд случаев COVID-19

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России за последние 24 часа выявили 41 335 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. Вылечиться от новой инфекции за сутки удалось 29 201 россиянину, скончалось 1 188 человек. Как отмечается, у 11,3% инфицированных болезнь протекает без клинических проявлений.

По количеству заболевших за сутки лидирует Москва. За минувшие 24 часа в столице выявлено 6 880 новых случаев заражения коронавирусом. На втором месте - Санкт-Петербург, где обнаружили 3 138 новых случаев COVID-19. Далее следует Московская область - там за сутки количество инфицированных выросло на 3 085. Наименьшее число заболевших за сутки - в Магаданской области(31), на Чукотке(18) и в Ненецком автономном округе(16).

Таким образом, общее количество выявленных случаев коронавируса в России достигло 8 755 930. За весь период зафиксировано 245 635 летальных исходов, выздоровели 7 535 172 человек.