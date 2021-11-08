В МИД РФ осудили попытку покушения на премьера Ирака

Попытка покушения на премьер-министра Ирака Мустафу аль-Каземи является террористическим актом, направленным на дестабилизацию и подрыв безопасности в стране. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что российская сторона решительно осуждает попытку убийства.

«Решительно осуждаем эту дерзкую террористическую вылазку, направленную на подрыв безопасности и стабильности в дружественном Ираке. Подтверждаем готовность к укреплению практического взаимодействия с иракскими партнерами в борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях. Отмечаем важность активизации коллективных международных усилий с целью эффективного и бескомпромиссного противодействия этой глобальной угрозе», - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Захарова призвала политические силы Ирака проявить сдержанность при разрешении ситуации в стране, обострившейся после прошедших 10 октября выборов. В МИД РФ выразили надежду, что в Ираке удастся достичь договоренностей о создании дееспособного правительства, созданного при поддержке всех основных политических партий и этноконфессиональных групп Ирака.

Резиденция главы правительства Ирака была атакована с воздуха - по одной из версий, нападение было совершено при помощи БПЛА. По предварительной информации, в результате инцидента пострадали несколько человек. Поступала информация о том, что среди пострадавших был и сам аль-Каземи, однако позже она была опровергнута.