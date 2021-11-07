В Ираке назвали терактом покушение на премьера страны

Покушение на премьер-министра Ирака Мустафу аль-Каземи является терактом. Такое заявление сделали в МВД страны.

В правоохранительном ведомстве добавили, что атака была совершена с помощью трех беспилотников, два из которых были успешно сбиты.

«Нападение на премьер-министра является терактом. Покушение было совершено при помощи трех БПЛА, два из которых удалось сбить», - приводит агентство INA заявление МВД.

Ранее телеканал Al Arabiya сообщил, что резиденция главы правительства Ирака была атакована с воздуха. Сразу появилась версия, что нападение было совершено при помощи БПЛА. По предварительной информации, в результате инцидента пострадали несколько человек, по данным некоторых СМИ - это охранники премьера.

После произошедшего журналисты распространили информацию, что был ранен и сам Мустафа аль-Каземи, однако вскоре политик лично опроверг эти сведения.