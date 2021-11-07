Премьер Ирака опроверг информацию о своей госпитализации после атаки БПЛА

Глава правительства Ирака Мустафа аль-Каземи опроверг информацию о своей госпитализации после атаки БПЛА на резиденцию премьер-министра. Ранее такие данные были опубликованы в нескольких СМИ.

«Я в порядке, слава Богу, среди моего народа, и я призываю всех к спокойствию и сдержанности во имя Ирака», - написал премьер-министр на личной странице в Twitter.

Ранее телеканал Al Arabiya сообщил, что резиденция главы правительства Ирака была атакована. Речь шла о попадании ракеты либо нападении с помощью заминированного беспилотного летательного аппарата.

По предварительным данным, в результате атаки есть пострадавшие. Ранее СМИ включили в список пострадавших самого главу правительства страны, однако эта информация не нашла подтверждения.