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В Роспотребнадзоре рассказали, как COVID-19 «маскируется» под ОРВИ

Анна Берестовая
05:55 08.11.2021
Россиян предупредили о схожести новых симптомов коронавируса с ОРВИ.
В Роспотребнадзоре рассказали, как COVID-19 «маскируется» под ОРВИ
© Фото: Reporters, ZUMAPRESS, Globallookpress
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Симптомы, появляющиеся у пациентов с коронавирусной инфекцией, становятся все более схожими со стандартной симптоматикой ОРВИ или гриппа. Об этом сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная.

По ее словам, теперь большая часть больных отмечает у себя насморк и боли в горле, при том, что потеря вкуса и обоняния уже не стоит на первом плане.

«В 30-50% случаев в дебюте болезни стала встречаться диарея и другие проблемы со стороны ЖКТ», - цитирует специалиста РИА Новости.

По словам медика, вирус может продолжать процесс размножения в области кишечника даже после выздоровления инфицированного COVID-19. Более того, у некоторых пациентов возбудители заболевания могут оставаться в кишечнике спустя месяцы после перенесения коронавируса.

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