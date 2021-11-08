В Роспотребнадзоре рассказали, как COVID-19 «маскируется» под ОРВИ

Симптомы, появляющиеся у пациентов с коронавирусной инфекцией, становятся все более схожими со стандартной симптоматикой ОРВИ или гриппа. Об этом сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная.

По ее словам, теперь большая часть больных отмечает у себя насморк и боли в горле, при том, что потеря вкуса и обоняния уже не стоит на первом плане.

«В 30-50% случаев в дебюте болезни стала встречаться диарея и другие проблемы со стороны ЖКТ», - цитирует специалиста РИА Новости.

По словам медика, вирус может продолжать процесс размножения в области кишечника даже после выздоровления инфицированного COVID-19. Более того, у некоторых пациентов возбудители заболевания могут оставаться в кишечнике спустя месяцы после перенесения коронавируса.