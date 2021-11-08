Директор Александра Серова рассказал о самочувствии певца

Российского эстрадного певца Александра Серова скоро выпишут из больницы. Такого мнения придерживается директор 70-летнего народного артиста Александр Федорков.

«Пока еще в больнице. Динамика положительная, мы с ним уже поработали на его студии, пока, правда, по телефону, у меня твердое ощущение, что выписка не за горами», - рассказал Федорков.

Месяц назад Серова, заболевшего коронавирусной инфекцией, экстренно госпитализировали в Москве. Врачи диагностировали у него воспаление легких, по данным СМИ, поражение составляло 75%, и певец был вынужден дышать с помощью кислородной маски.

В конце октября дочь певца Мишель Серова рассказала о положительной динамике на фоне лечения и выразила надежду, что отца скоро выпишут из больницы.

Александр Серов является исполнителем хитов «Я люблю тебя до слез», «Звездопад», «Как быть», «Мадонна» и других музыкальных произведений. В 2004 году певцу присвоено звание народного артиста России.