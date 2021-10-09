СМИ: у Александра Серова диагностировали 75-процентное поражение легких

Народного артиста РФ Александра Серова экстренно госпитализировали с коронавирусной инфекцией в одну из московских больниц. Врачи диагностировали у него воспаление легких, поражение составило 75%, передает «Комсомольская правда».

По информации издания, 67-летний певец уже получал лечение в госпитале, который находится недалеко от его загородного дома. Теперь Серова госпитализировали с серьезным поражением легких. Как сообщается, в данный момент он дышит с помощью кислородной маски.

Александру Серову 67 лет. Он является исполнителем таких известных хитов как «Я люблю тебя до слез», «Звездопад», «Как быть», «Мадонна» и других. В 2004 году ему присвоено звание народного артиста России.