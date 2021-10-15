Дочь Серова сообщила о состоянии госпитализированного отца

Мишель Серова рассказала про состояние своего отца, певца Александра Серова. Динамика показывает улучшение, семья надеется, что его скоро выпишут, сообщила дочь певца в прямом эфире на своей странице в Instagram.

«Все более-менее нормально, он под бдительным контролем, хуже не становится. Наоборот, динамика показывает улучшение. Мы все очень ждем, что папа скоро полностью поправится и его выпишут», - сказала Мишель.

Ранее Любовь Успенская в беседе со «Звездой» подтвердила информацию о том, что Александр Серов был госпитализирован. По ее словам, у артиста поражение легких составляло 10%.