Более 170 человек госпитализированы с симптомами пищевого отравления в Ереване

В столице Армении более 170 человек госпитализированы с симптомами пищевого отравления после посещения заведений одной из сетей пиццерий Еревана. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минздрав Армении.

«Число отравившихся в пунктах пиццерии и госпитализированных граждан достигло 171», - заявили в ведомстве.

Также уточняется, что все госпитализированы в различные медучреждения Еревана. Сообщается, что накануне они посещали различные точки сети местной пиццерии в центре столицы Армении.

В конце октября в Египте российские туристы массово отравились в одном из курортных отелей Хургады. Специалисты взяли образцы еды и напитков из холодильников и кухни отеля. В ходе проверки сотрудники прокуратуры задержали, в частности, шеф-повара отеля. Кроме этого, директора отеля отстранили от работы на три месяца.