Раскрыты подробности расследования массового отравления россиян в Хургаде

Генеральная прокуратура Египта расследует отравление 47 туристов, в числе которых есть россияне, в отеле Хургады. В больницы поступило 29 российских граждан. Кроме того, специалисты взяли образцы еды и напитков из холодильников и кухни отеля. В ходе проверки сотрудники прокуратуры задержали, в частности, шеф-повара отеля.

«Допрошенные генпрокуратурой шеф-повар, помощник директора отеля по еде и напиткам, ответственный за качество в отеле, отрицают обвинения в свой адрес, вследствие этого генпрокуратура задержала их и поручила полиции провести проверку», - цитрицет РИА Новости сообщение из пресс-релиза ведомства.

Помощник министра туризма Египта Абдель Фаттах аль-Асы также сообщил, что на неопределенный срок власти приняли решение закрыть отель AMC Royal до тех пор, пока он не будет удовлетворять всем критериям работы. При этом директора отеля отстранили от работы на три месяца.

Ранее посольство РФ сообщило о создании комиссии по факту массового отравления россиян в Хургаде. Мероприятия будет осуществлять комиссия из сотрудников Минздрава и Минтуризма Египта.