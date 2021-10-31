В Хургаде госпитализированы до 30 туристов из РФ из-за отравления

В Египте, в городе Хургада, госпитализированы до 30 российских туристов из-за отравления, среди них есть дети. Об этом рассказал житель Татарстана Азат Сабиров, у которого родственники отправились на отдых в этот город.

«Произошло массовое отравление граждан РФ, всех заболевших везут в госпиталь. У меня там жена, шестилетний сын, теща. Супруге стало плохо сегодня с утра, сыну - после обеда, на скорой привезли в госпиталь», - сказал Сабиров.

Он рассказал, что среди постояльцев отеля, которым стало плохо, в основном дети от двух лет. По словам Сабирова, у всех высокая температура и им ставят капельницы, а госпитализировали 20-30 человек, передает РИА Новости. Его супруга рассказала, что ей стало плохо на третий день отдыха, и она обратилась в страховую компанию по медицинскому полису.

«Через час приехала скорая, забрала в госпиталь. В течение всего дня велись допросы полицией, судьей, мэром города. Вечером стало плохо ребенку. Привезли на скорой, обратились также по медицинскому полису. Больница переполнена только жителями нашего отеля, в основном все дети. Заносят на руках, у всех высокая температура, тошнота, рвота, диарея», - цитирует агентство Сабирову.

По словам россиянки, власти Египта планируют завести уголовное дело на отель.