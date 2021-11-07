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Салливан заявил, что Байден отказался от принципа «Америка прежде всего»

Кира Тило
23:46 07.11.2021
По словам советника президента по национальной безопасности, Байден «значимым образом отошел от политики» своего предшественника.
Салливан заявил, что Байден отказался от принципа «Америка прежде всего»
© Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP globallookpress
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Президент США Джо Байден отошел от принципа своего предшественника Дональда Трампа «Америка прежде всего». Об этом заявил советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. 

«Президент Байден значимым образом отошел от политики президента Трампа и открыто отверг идею „Америка прежде всего“. На самом деле, он говорил, что „Америка прежде всего“ делает Америку последней», - сказал он в интервью телеканалу CNN.

Ранее Байден обвинил страны ОПЕК в росте цен на нефть. Он убежден, что отказ от дополнительной добычи нефти привел к увеличению ее стоимости.

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