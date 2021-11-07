В стране и мире Салливан заявил, что Байден отказался от принципа «Америка прежде всего» Кира Тило По словам советника президента по национальной безопасности, Байден «значимым образом отошел от политики» своего предшественника. © Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP globallookpress Читайте нас на: Президент США Джо Байден отошел от принципа своего предшественника Дональда Трампа «Америка прежде всего». Об этом заявил советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. «Президент Байден значимым образом отошел от политики президента Трампа и открыто отверг идею „Америка прежде всего“. На самом деле, он говорил, что „Америка прежде всего“ делает Америку последней», - сказал он в интервью телеканалу CNN. Ранее Байден обвинил страны ОПЕК в росте цен на нефть. Он убежден, что отказ от дополнительной добычи нефти привел к увеличению ее стоимости. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика