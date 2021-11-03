Байден обвинил страны ОПЕК в росте цен на нефть

Президент США Джо Байден обвинил Россию и государства, входящие в Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК), в резком скачке цен на нефть. С таким заявлением глава Белого дома выступил во время пресс-конференции на климатическом саммите в Глазго.

По мнению Байдена, увеличение стоимости углеводородов является последствием отказа стран ОПЕК и, в частности, России от дополнительной добычи нефти.

«Если посмотреть на цену на бензин, на нефтяные цены, это на данный момент последствие отказа России или стран ОПЕК качать больше нефти», — подчеркнул он.

Тем не менее, американский лидер признался, что ждет развития событий. Президент предположил, что ситуация изменится «скорее рано, чем поздно».

Ранее Байден в ходе выступления на Конференции ООН об изменении климата в Глазго принес извинения мировому сообществу за выход США из Парижского соглашения по климату.