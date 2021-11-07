Момент взрыва в кафе в Казахстане попал на видео

В казахстанском Актау прогремел взрыв в одном из кафе вечером 7 ноября, в результате чего двухэтажное здание кафе полностью разрушено. Видео с моментом взрыва появилось на YouTube-канале Almas ALTAY.

Местные жители начали выкладывать в Интернете видео с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, как части здания падали на машины и проезжую часть. На кадрах, снятых с коптера, можно увидеть руины здания и работу экстренных служб.

Пресс-служба регионального ДЧС сообщила, что информации о пострадавших не поступало, а причина взрыва и площадь разрушения устанавливаются.