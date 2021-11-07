Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Момент взрыва в кафе в Казахстане попал на видео

Кира Тило
21:08 07.11.2021
На кадрах видно, как осколки падают на проезжую часть.
© Видео: Almas ALTAY YouTube © Фото: azamat_sarsenbayev instagram
Читайте нас на:

В казахстанском Актау прогремел взрыв в одном из кафе вечером 7 ноября, в результате чего двухэтажное здание кафе полностью разрушено. Видео с моментом взрыва появилось на YouTube-канале Almas ALTAY.

Местные жители начали выкладывать в Интернете видео с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, как части здания падали на машины и проезжую часть. На кадрах, снятых с коптера, можно увидеть руины здания и работу экстренных служб.

Пресс-служба регионального ДЧС сообщила, что информации о пострадавших не поступало, а причина взрыва и площадь разрушения устанавливаются.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.