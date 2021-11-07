В кафе в казахстанском Актау прогремел взрыв

В Казахстане, в городе Актау, прогремел взрыв в одном из кафе, в результате которого здание полностью разрушено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента по ЧС Мангистауской области Казахстана.

«7 ноября в 22:25 (19:25 по московскому времени) в департамент по ЧС Мангистауской области поступила информация о том, что в городе Актау, по адресу микрорайон 29А при неизвестных обстоятельствах произошел взрыв, в результате произошло полное разрушение строения», - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что информации о пострадавших не поступало, причина взрыва и площадь разрушения устанавливаются.