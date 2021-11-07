Руины и блеск мигалок: разрушенное взрывом кафе в Актау сняли с коптера
Здание кафе в результате взрыва полностью разрушилось.
© Видео: azamat_sarsenbayev instagram © Фото: azamat_sarsenbayev instagram
Место взрыва в кафе в казахстанском Актау сняли с высоты птичьего полета. На кадрах, снятых с коптера, можно увидеть руины здания и работу экстренных служб.
Сообщение об инциденте поступило в департамент по ЧС Мангистауской области в 22.25 7 ноября (19.25 мск). При неизвестных обстоятельствах в здании двухэтажного кафе прогремел взрыв, в результате оно полностью обрушилось.
Как сообщает со ссылкой на МЧС местное информагентство Tengrinews, информации о пострадавших не поступало. Причина взрыва и площадь разрушения устанавливаются.