Руины и блеск мигалок: разрушенное взрывом кафе в Актау сняли с коптера

Место взрыва в кафе в казахстанском Актау сняли с высоты птичьего полета. На кадрах, снятых с коптера, можно увидеть руины здания и работу экстренных служб.

Сообщение об инциденте поступило в департамент по ЧС Мангистауской области в 22.25 7 ноября (19.25 мск). При неизвестных обстоятельствах в здании двухэтажного кафе прогремел взрыв, в результате оно полностью обрушилось.

Как сообщает со ссылкой на МЧС местное информагентство Tengrinews, информации о пострадавших не поступало. Причина взрыва и площадь разрушения устанавливаются.