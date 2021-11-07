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Мясников рассказал, чем опасен прием обезболивающих

Кира Тило
16:58 07.11.2021
По словам врача, бесконтрольный прием таких таблеток может привести к летальному исходу.
Мясников рассказал, чем опасен прием обезболивающих
© Фото: Danilo Alvesd, Unsplash
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Неграмотный прием обезболивающих может привести к летальному исходу, предупреждает врач и телеведущий Александр Мясников. Он также сообщил, что люди часто бесконтрольно принимают подобные препараты и не думают о последствиях.

«А дальше начинаются проблемы, потому что спектр вредных воздействий таков, как, наверное, ни у одного препарата», - отметил он.

Среди последствий врач назвал язву желудка, которая приводит к кровотечению. Помимо этого, он подчеркнул, что при приеме обезболивающих необходимо защищать слизистую желудка, например, с помощью «Омепразола».

«У нас была трагедия, когда от язвенного кровотечения умер 40-летний мужчина, потому что он в огромном количестве принимал нестероидные противовоспалительные препараты», - рассказал Мясников.

Врач также отметил, что подобные препараты необходимо пить курсом, минимальными дозами, с «Омепразолом», и не менять одно лекарство на другое.

«Заболел сустав, выпили - прошло. Не пьем. Опять заболел, выпили - прошло. И это неправильно!», - сказал врач в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее британские медики рассказали о смертельной опасности пятен на языке. По данным врачей, красные и белые пятна на слизистой оболочке или языке могут быть сигналом о развивающемся раке ротовой полости. 

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