Мясников рассказал, чем опасен прием обезболивающих

Неграмотный прием обезболивающих может привести к летальному исходу, предупреждает врач и телеведущий Александр Мясников. Он также сообщил, что люди часто бесконтрольно принимают подобные препараты и не думают о последствиях.

«А дальше начинаются проблемы, потому что спектр вредных воздействий таков, как, наверное, ни у одного препарата», - отметил он.

Среди последствий врач назвал язву желудка, которая приводит к кровотечению. Помимо этого, он подчеркнул, что при приеме обезболивающих необходимо защищать слизистую желудка, например, с помощью «Омепразола».

«У нас была трагедия, когда от язвенного кровотечения умер 40-летний мужчина, потому что он в огромном количестве принимал нестероидные противовоспалительные препараты», - рассказал Мясников.

Врач также отметил, что подобные препараты необходимо пить курсом, минимальными дозами, с «Омепразолом», и не менять одно лекарство на другое.

«Заболел сустав, выпили - прошло. Не пьем. Опять заболел, выпили - прошло. И это неправильно!», - сказал врач в эфире телеканала «Россия 1».

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