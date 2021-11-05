Врачи рассказали о смертельной опасности пятен на языке

Красные и белые пятна на слизистой оболочке или языке могут быть сигналом о развивающемся раке ротовой полости. Об этом сообщили британские медики.

Кроме того, об онкологических проблемах могут говорить язвы, незаживающие на протяжении нескольких недель, аномальные шишки в районе шеи, постоянная боль в горле или ухе, а также затрудненное глотание или изменение речи, например охриплость голоса.

«Важно помнить, что эти признаки могут возникать при многих других заболеваниях. Если вы заметили что-либо из этого, не паникуйте, но немедленно обратитесь к специалисту», – написано в материале Express.

Ранее в беседе со «Звездой» рассказал врач-кардиолог Павел Хорошев рассказал, что вероятность образования тромбов после вакцинации от COVID-19 существенно ниже, чем при заболевании человека коронавирусом.